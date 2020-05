O Twitter anunciou que está a testar uma nova funcionalidade, que vai permitir aos utilizadores definirem quem pode responder às publicações que partilham.

Estamos a testar novas funcionalidades que permitem aos utilizadores escolher quem pode responder aos tweets”, explicou Suzanne Xie, diretora de gestão de produtos, no blog do Twitter.

O anúncio foi feito na quarta-feira e está a gerar polémica.

Estamos a explorar como podemos melhorar estas ferramentas para dar aos utilizadores mais oportunidades de controlar as conversas que iniciam”, justificou, ainda, Suzanne Xie.

A nova ferramenta já está visível e a sua eficácia e aceitação também já está a ser avaliada. Mas, até ao momento, as reações têm sido pouco positivas, com um utilizador, por exemplo, a escrever que "são as repostas que tornam o Twitter interessante".

Vários utilizadores mostraram-se preocupados com a possível proliferação de fake news no Twitter, uma vez que a nova função vai tornar impossível desmentir partilhas, caso o autor assim queira.