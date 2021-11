Conseguem ver, ouvir e detetar emoções. Podem olhar nos olhos e dizer olá. Se sorrir, eles sorriem de volta. Os robôs sociais chegaram à Web Summit e vieram para ficar.

Mas o que são, afinal, robôs sociais? A TVI24 foi conhecer um que fala e interage com humanos de forma natural, mas que também pode ser “encarnado” por outro utilizador de forma remota, em qualquer parte do mundo.

“This is a soundcheck. Check”, os robôs sociais da Furhat Robotics preparam-se para a apresentação na Web Summit pic.twitter.com/XFmJNld5em — tvi24 Últimas (@tvi24ultimas) November 4, 2021

Muito provavelmente já se cruzou com tecnologias de comunicação com Inteligência Artificial, como a Siri ou a Alexa, que ajudam nas tarefas do dia a dia. Ora, a Furhat Robotics prevê que os robôs sociais tenham um papel muito diferente na sociedade e nas nossas vidas do que as formas de tecnologia que existem atualmente.

Vai ser um avanço muito importante como vamos interagir com máquinas", afirmou o porta-voz da Furhat Robotics, Charlie Caper.

Os robôs sociais que foram apresentados falam 40 línguas, entre elas o português, e estão preparados para situações do mundo real: podem estar em aeroportos, em clínicas médicas, parques de diversão e até fazer recrutamento imparcial em entrevistas de trabalho.

Imaginemos que está numa estação de comboio a caminho da Web Summit, pode procurar por onde ir no telemóvel, ou simplesmente perguntar ao robô social. Segundo Charlie, o Furhat é capaz de responder como chegar, dar direções e até dizer qual o preço médio de um táxi até ao destino.

Vai ser uma interface natural na tecnologia. E todos podem usar esta tecnologia", disse Charlie, explicando que, naturalmente, as interações sociais humanas são melhores quando vemos uns olhos e uma boca.

Em palco ficou demonstrado como o Furhat interage de forma natural com as pessoas à sua frente, reconhecendo automaticamente a presença, a direção e até expressões faciais de diferentes utilizadores.

E a verdade é que, apesar da "cara" ser um mero plástico com uns olhos e uma boca projetados, dá-nos mesmo a ideia de que existe alguém ali.