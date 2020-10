Investigadores do Instituto Holandês de Oncologia descobriram um novo órgão no corpo humano, um novo par de glândulas salivares, que estavam escondidas atrás do nariz.

A descoberta, que foi publicada na revista médica Radiotherapy & Oncology, pode ser determinante para os doentes com tumores na cabeça e no pescoço, uma vez que os oncologistas podem, agora, contornar esta área para evitar potenciais complicações durante os tratamentos de radioterapia.

Trata-se de uma descoberta acidental, reconheceu o Netherlands Cancer Institute (designação original), numa era em que se espera tudo menos a descoberta de novos órgãos e onde a tecnologia permite visualizar (quase) tudo.



A propósito de uma investigação sobre os efeitos colaterais da radiação na cabeça e no pescoço, o oncologista Wouter Vogel e o cirurgião da unidade Maxilo-Facial Matthijs Valstar estudavam um novo tipo de exame quando descobriram, na parte posterior da nasofaringe, duas áreas que nunca tinham visto e que se pareciam com as glândulas salivares já conhecidas no corpo humano.

O novo par de glândulas salivares foi isolado através de um marcador, quando estudavam uma forma de poupar áreas não essenciais ao tratamento.

As pessoas têm três conjuntos de glândulas salivares grandes, mas não ali. Tanto quanto sabíamos, as únicas glândulas salivares ou mucosas na nasofaringe eram microscópicas, e cerca de 1.000 estão uniformemente espalhadas pela mucosa. Por isso, imaginem a nossa surpresa quando as descobrimos", descreveu Wouter Vogel.

Em colaboração com o hospital universitário de Utrecht (UMC), o novo par de glândulas salivares foi encontrado nas radiografias de 100 doentes, que tinham realizado um novo tipo de exame ao cancro da próstata.

As glândulas salivares aparecem, claramente, neste tipo de imagem. As duas novas áreas que se iluminaram revelaram ter também outras características das glândulas salivares", acrescentou Matthijs Valstar.