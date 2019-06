Uma fotografia impressionante tornou-se viral nas redes sociais porque mostra como o gelo está a derreter rapidamente no Ártico.

A imagem mostra um grupo de cães-de-trenó numa placa de gelo coberta de água que se acumulou devido ao degelo. Dá a ilusão de que os animais estão a caminhar apenas sobre a água.

O registo foi captado a 13 de junho, na Gronelândia, por Steffen Olsen, investigador do Centro para os Oceanos e o Gelo do Instituto de Meteorologia da Dinamarca.

De acordo com o investigador, a fotografia foi tirada no fiorde Inglefield Bredning, numa camada de gelo com cerca de 1,2 metros de espessura, que está a derreter.

No Twitter, o especialista alertou para este problema e lembrou como as comunidades da Gronelândia estão dependentes do gelo existente na região.

“As comunidades da Gronelândia dependem do gelo para o transporte, para a caça, para a pesca. Alterações extremas, como esta inundação por causa do degelo, levam a que seja necessária uma maior capacidade de previsão no Ártico.”