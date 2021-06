Os carros voadores podem vir a ser uma realidade em muitas cidades do mundo já no final desta década, em 2030. Quem o disse foi Michael Cole, presidente-executivo da Hyundai Europa, numa conferência da indústria automóvel.

O grande objetivo é reduzir o trânsito nas grandes cidades e diminuir a emissão de gases.

Segundo Michael Cole, a Hyundai fez "investimentos muito significativos" em mobilidade aérea urbana, por acreditar que esta realidade "faz parte do futuro".

Acreditamos que, certamente, no final desta década, a mobilidade aérea urbana vai oferecer uma boa oportunidade para libertar o trânsito nas cidades, vai ajudar com as emissões de gases, quer seja através de uma mobilidade aérea intra-urbana [dentro das cidades] ou entre cidades."