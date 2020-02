O fotógrafo português Miguel Claro foi o vencedor do prémio de fotografia de astronomia "Insight Investment Astronomy Photographer of the Year: People’s Choice Awards 2019", promovido pelo Real Observatório de Greenwich

Miguel Claro foi distinguido com este prémio pela fotografia "Titanium Moon", uma imagem de alta resolução da Lua Cheia captada no Observatório Reserva Dark Sky Alqueva, na Cumeada, em 2018. A fotografia mostra a superfície da Lua com grande detalhe, em tons de cinzento e azul.

O português afirmou, na sua página do Facebook, que é "uma honra" ter sido distinguido "entre uma seleção tão elegante e fina de imagens".

"Titanium Moon" foi a escolhida entre 25 imagens pré-selecionadas pelo museu, através de uma votação online que reuniu mais de 22.000 votos.

Marcin Zajac e Masoud Ghadiri tiraram as fotografias que ficaram em segundo e terceiro lugar.

