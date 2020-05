Um vídeo colocado na aplicação TikTok pela polícia indiana que tinha como objetivo incentivar as pessoas a ajudar os pobres, acabou por ajudar uma família a encontrar o pai que estava desaparecido há dois anos.

R. Venkateshwarlu tem dificuldades em ouvir e falar e foi filmado a cerca de 2.000 quilómetros da sua casa, em Telangana, na Índia. Um amigo que viu o vídeo deu o alerta à família que entrou de imediato em contacto com a polícia.

Fiquei com os olhos em lágrimas quando o voltei a ver pela primeira vez", disse um dos filhos à BBC.





Venkateshwarlu estava desaparecido há dois anos, tendo deixado a mulher e os cinco filhos sozinhos. Em 2018, entrou num camião para ir trabalhar para uma outra vila, mas adormeceu durante a viagem. Quando o motorista deu conta, parou o veículo e deixou Venkateshwarlu à beira da estrada.

Sozinho numa estrada desconhecida, tentou arranjar boleia de volta para casa, mas devido às dificuldades em ouvir e falar, Venkateshwarlu acabou por ir parar a Ludhiana, um cidade industrial no estado de Punjab.

Na altura, os filhos pediram a colaboração das autoridades para tentar encontrar o pai, mas não foram bem sucedidos.

No entanto, desde que a Índia aplicou as medidas de confinamento devido à pandemia de Covid-19, a polícia de Ludhiana andava nas ruas a distruibuir alimentos e bens de primeira necessidade pelos mais necessitados.

Um dos agentes publicou um vídeo no TikTok a mostrar o ato de solidariedade e filmou Venkateshwarlu. Um amigo da família reconheceu-o e deu o alerta. A polícia de Ludhiana quando foi informada do que se estava a passar, possibilitou uma vídeo chamada entre ele e o filho, uma vez que a deslocação entre estados não era permitida por causa do novo coronavírus.

Venkateshwarlu ficou aos cuidados da polícia durante uma semana, até poder regressar a casa.