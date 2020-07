É um dos maiores crustáceos já encontrados no fundo do mar e, por isso, os cientistas descrevem-na como uma “barata do mar”. Mas na Internet, já é conhecida pelo aspeto que faz lembrar a personagem Darth Vader, de Star Wars. O que é certo é que estamos perante uma nova espécie, que foi agora oficialmente identificada.

Bathynomus raksasa é o nome desta nova espécie, que foi descoberta no Estreito de Sunda, entre as ilhas de Java e Sumatra, na Indonésia, e no Oceano Índico - rakasa significa gigante no idioma da Indonésia.

Apesar de ter sido encontrada em 2018, só agora, depois de uma investigação conduzida por cientistas de Singapura em colaboração com o Instituto de de Ciências da Indonésia, é que foi oficialmente identificada.

Pertence ao género Bathynomus - isópodes gigantes que têm corpos achatados e duros e que vivem em águas profundas. A Bathynomus raksasa foi descoberta em profundidades de 957 e 1.259 metros abaixo do mar.

Em adultos, estes crustáceos medem cerca de 33 centímetros e são considerados gigantes.

Com 14 patas, o seu aspeto, sobretudo a forma dos seus olhos, chamou a atenção dos internautas que a compararam a Darth Vader, o vilão da saga Star Wars.