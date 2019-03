O Facebook e o Instagram estão em baixo para quem se quer ligar às redes sociais e sem atualizações no feed há horas para quem está conetado. Também o serviço de mensagens WhatsApp está com problemas, mas, desta feita, ao nível de carregamento de imagens e áudios.

Em Portugal, os problemas manifestaram-se pouco depois das 16 horas, mas as dificuldades estão a ser sentidas em todo o mundo.

No Twitter, o Facebook assumiu o problema, que assegurou estar a resolver, garantindo, ainda, que não se trata de um ataque DDoS, ou seja, um ataque de negação de serviço, na tradução literal, que impede o normal funcionamento da rede.

We're focused on working to resolve the issue as soon as possible, but can confirm that the issue is not related to a DDoS attack.