Cientistas de Oxford e da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra desenvolveram um ‘software’ baseado em Inteligência Artificial para deteção e reconhecimento de rostos de primatas em ambiente selvagem, foi esta quarta-feira anunciado.

O produto da investigação da equipa luso-britânica de investigadores será publicado esta quarta-feira na revista científica Science Advances.

Desenvolvido durante dois anos, o novo ‘software’ usa os últimos avanços de "Deep Learning" (aprendizagem profunda, em português, uma área da Inteligência Artificial), para "detetar, rastrear e reconhecer os rostos individuais de chimpanzés na natureza, juntamente com um conjunto de ferramentas gratuitas que permitem a outros investigadores identificar vídeos e treinar o ‘software’ com os seus próprios conjuntos de dados".

O estudo é o primeiro "a rastrear e reconhecer continuamente indivíduos numa ampla variedade de poses, e executa com alta precisão vídeos mais complexos, caracterizados por condições naturais variáveis, como baixa iluminação, baixa qualidade de imagem e desfoque do movimento".

O modelo computacional foi treinado utilizando mais de 10 milhões de imagens de rosto de chimpanzés selvagens na Guiné Conacri, do arquivo de vídeo da Universidade japonesa de Quioto.

A primatóloga Susana Carvalho, coordenadora da investigação e orientadora de Daniel Schofield, primeiro autor do artigo, assinala três grandes mais-valias da nova ferramenta.

A primeira é possibilitar análises de volumes enormes de vídeos de animais diretamente.

A segunda vantagem “é que, ao automatizar a identificação de indivíduos, obtém-se também a automação das redes sociais desses indivíduos no seu grupo (produzindo automaticamente as chamadas Social Network Analysis)”.

Com isso, conseguimos ver a posição do indivíduo no seu grupo, ao longo dos anos - como indica o artigo, os indivíduos mais velhos do nosso grupo de Bossou mostram mais isolamento e distância relativamente ao grupo à medida que envelhecem", diz a primatóloga do Centre for Functional Ecology da FCTUC e coordenadora do Primate Models Lab da Universidade de Oxford.