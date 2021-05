Um foguetão chinês de 21 toneladas pode cair em direção à Terra de forma descontrolada e os especialistas alertam que há a possibilidade de os destroços do objeto atingirem várias cidades.

O foguetão chinês Long March 5B descolou esta quarta-feira e colocou em órbita o módulo Tianhe da nova estação espacial chinesa. Apesar do sucesso inicial ter sido alcançado, muitos especialistas afirmam que o que resta do foguetão deverá reentrar de forma descontrolada na Terra, nos próximos dias. Caso venha a acontecer, este será um dos maiores casos de sempre de uma reentrada descontrolada de uma aeronave espacial na Terra.

A componente da aeronave, com mais de 30 metros de altura, pode atingir uma área que vai de Nova Iorque à Nova Zelândia, no entanto, os especialistas afirmam que o cenário mais provável é o de que o objeto venha a atingir em águas do oceano Pacífico.

O incidente está a gerar uma onda de críticas por parte de especialistas e apaixonados por exploração espacial, que sublinham que, pelos atuais padrões de qualidade, esta situação é “inaceitável”.

Eu acho que pelos padrões atuais é inaceitável deixá-lo reentrar de forma descontrolada”, afirmou Jonathan McDowell ao site Space News.

A última vez que um objeto de grandes dimensões fez uma “reentrada descontrolada” na Terra, foi em 1991, quando a aeronave russa Salyut 7, com 39 toneladas, caiu na Argentina. O recorde da maior reentrada descontrolada pertence aos Estados Unidos da América, quando a estação Skylab, de 79 toneladas, despenhou-se, largando um rasto de detritos entre o oceano Índico e a Austrália.