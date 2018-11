Investigadores europeus estão a estudar algas marinhas invasoras na costa entre Peniche e a Galiza e a desenvolver novos produtos para a indústria farmacêutica, cosmética e alimentar criados a partir dessas algas. O projeto "Amália" já identificou seis espécies de algas invasoras com potencial, sobretudo na costa de Peniche, Figueira da Foz, Viana do Castelo e Galiza. Ao fim de ano e meio, os investigadores já desenvolveram e têm em fase pré-comercial uma película natural, que não só substitui os sacos de plástico usados para conservar pescado congelado, como também aumenta a sua qualidade e o seu tempo de conservação. Também em fase pré-comercial está uma nova ração para aquacultura. E ainda para a aquacultura está a ser estudado o aproveitamento destas algas em novos antibióticos. “O uso de compostos das algas invasoras pode diminuir a carga microbiana, os agentes patogénicos e a mortalidade", aponta Marco Lemos, docente do Instituto Politécnico de Leiria e coordenador do projeto. Estão igualmente a ser estudados usos em protetores solares e outros cosméticos, como cremes antiacne. Da mesma forma, está a ser estudada a possibilidade de usar as algas invasoras na indústria farmacêutica para o fabrico de terapêuticas de combate ao cancro e à doença de Parkinson