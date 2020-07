Um projeto para criar um programa de monitorização para prevenir a transmissão da Covid-19 no Serviço Nacional de Saúde (SNS) está a ser desenvolvido por uma equipa multidisciplinar da Universidade de Coimbra, anunciou esta sexta-feira a instituição.

Com o objetivo de criar um programa de monitorização para prevenir a transmissão do coronavírus SARS-CoV-2 nas instituições do SNS”, uma equipa multidisciplinar da Universidade de Coimbra (UC) está a desenvolver “um estudo para identificar os pontos críticos de contaminação em diversas superfícies e no ar interior, e verificar a eficácia das medidas de higienização implementadas nos espaços”, revela a UC.