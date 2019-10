Se tem um iPhone 5 ou anterior, esta notícia é para si. A partir de domingo, caso não atualize o seu equipamento, este pode deixar de funcionar por causa de um problema no GPS relacionado com as horas, que começou a afetar produtos de terceiros com GPS a 6 de abril de 2019.

Num comunicado divulgado pela Apple, a marca explica que os telemóveis vão precisar de uma atualização de iOS para continuar a ter uma localização de GPS exata e para continuar a utilizar funções que dependem da data e hora corretas, incluindo a App Store, o iCloud, e-mail e navegação na Web.

Os dispositivos Apple só serão afetados imediatamente antes da meia-noite de domingo.

Para quem tem iPhone 5 ou anterior (que ainda suporte atualizações), a marca aconselha a que seja feita uma cópia de segurança e posteriormente a atualização.

Já quem não fizer a atualização 10.3.4 até domingo, terá de efetuar uma cópia de segurança e restaurar com um Mac ou PC para atualizar, já que as atualizações de software e a cópia de segurança do iCloud não irão funcionar.