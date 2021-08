O gigante tecnológico Apple vai lançar uma série de atualizações de sistema "até ao final do ano" que permitirão aos dispositivos da empresa analisar fotos e mensagens que denunciem sinais de abuso de crianças.

A empresa afirma que estas novas atualizações do sistema serão introduzidas de maneira a que as comunicações dos utilizadores se mantenham fora do alcance da Apple. Para já, as novas funções introduzidas pela Apple estarão restritas aos Estados Unidos da América.

O objetivo é utilizar um sistema de machine-learning para verificar o conteúdo das mensagens de crianças em busca de fotos que possam parecer sexualmente explícitas. Essa análise será feita pelo próprio telefone, de acordo com a empresa, que garante que não terá acesso a essas comunicações.

Caso uma pessoa receba uma mensagem considerada sexualmente explícita, ela ficará automaticamente desfocada, a criança será avisada de que o conteúdo pode ser sensível e receberá informações adicionais sobre essas mensagens. O utilizador terá, a partir desse momento, a opção de bloquear o contacto.

Caso a criança decida ver a mensagem, ela será informada de que os seus pais serão alertados e que um adulto será notificado. O mesmo vai acontecer no que toca a mensagens consideradas explícitas, afirma a Apple.

A atualização mais controversa é a proposta da Apple de verificar as fotografias guardadas na galeria dos diversos dispositivos em busca de “material de abuso sexual infantil”. A empresa volta sublinhar que este processo será restrito ao dispositivo e que este irá comparar o catálogo fotográfico dos utilizadores com várias bases de dados de imagens de abuso fornecidas por organizações de proteção infantil.

Caso exista um grau suficientemente elevado de semelhança, as imagens tornar-se-ão disponíveis para a empresa, que analisará a imagem “manualmente” para confirmar o cariz das imagens. Caso se trate de “material de abuso sexual infantil”, a conta do utilizador será bloqueada e denunciada às autoridades.