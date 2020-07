O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, anunciou esta terça-feira ter testado positivo para a Covid-19. Mas ainda antes do anúncio oficial ser feito, quando se aguardavam os resultados dos testes, já a Internet estava em polvorosa, como memes a ironizar com o facto de Bolsonaro ter desvalorizado a pandemia e agora estar doente.

Pelo Twitter, reinava mesmo a ironia: "Força Covid, tudo ficará bem" ou "Né só uma gripezinha?".

I feel bad.. for Covid. I hope it gets well after being infected by bolsonaro-17 #PrayForCovid — NaTaN(de 🏡) (@Natanximenes) July 7, 2020

Bolsonaro com sintomas de covid após minimizar o vírus e chamar de gripezinha

Força covid tudo ficará bem 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/sgcXA7Fb9O — PEDRÃO (@Itspedrito) July 6, 2020

Bolsonaro com corona? Cade o histórico de atleta? Né só uma gripezinha? Posso fazer nada não sou messias, força covid pic.twitter.com/yxNHmnGJwI — 𝔱𝔦𝔞𝔤𝔬 (@eipirananjo) July 6, 2020

Corona ao saber que tá com suspeita de Bolsonaro.

Força Covid 😔 pic.twitter.com/S0Tc4ly8fz — Felipe de que? (@felliiipe_) July 7, 2020

Mas não foi só no Brasil que os memes proliferaram. Também em Portugal, os humoristas de serviço deram largas à imaginação.

E se houve quem ironizasse com a situação, houve também quem levantasse outras hipóteses:

e se o bolsonaro ter inventado a história de estar com corona pra falar que fez tratamento com cloroquina e que deu certo ???? pic.twitter.com/rasp8nIlMB — mazoca (@mvieirab) July 6, 2020

Mas se houve quem brincasse com a situação, houve gente a quem a brincadeira não caiu bem. É o caso do escritor Paulo Coelho, que publicou no Twitter um post a condenar a ironia em torno da doença do presidente: