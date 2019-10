Além da Media Capital, a TVI continua a reforçar a posição enquanto marca líder no ranking NetAudience, onde ocupa a primeira posição em alcance digital no acumulado dos primeiros nove meses do ano.

A tendência de crescimento que agora vemos concretizada ao nível do Grupo Media Capital resulta do empenho de todos os que trabalham diariamente, com o objetivo de tornarem os nossos canais digitais atrativos para quem os visita. Este cenário de crescimento sustentado deixa-nos a todos naturalmente satisfeitos pelos resultados obtidos e com confiança que este é o caminho certo a manter”, afirma Ricardo Tomé, diretor coordenador na Media Capital Digital.

Em setembro, e pelo sexto mês consecutivo, a TVI registou o maior alcance multiplataforma, com um total de 2,74 milhões de indivíduos, voltando a subir face ao mês de agosto, quando tinha registado 2,54 milhões de indivíduos.

Para estes resultados muito tem contribuído a forte performance do TVI Player, com o lançamento de conteúdos originais como “Barman do Amor” ou “Caixa de Mensagens”, além da extensão de lifestyle e fama do grupo – “SELFIE”. Destaque ainda para o muito melhor desempenho dos sites dos programas diários da TVI e do site de notícia TVI24, que, face ao período homólogo, se suplantam nos vários indicadores: visitas, pageviews e videoplays.

Finalmente, Nota para o alcance agregado dos meios que compõem a rede Nónio, que obteve um registo de 5,21 milhões de indivíduos em multiplataforma, superando o alcance da Google e do Facebook.