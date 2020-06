Uma estudante norte-americana resolveu um quebra-cabeças que há décadas intriga os matemáticos.

Lisa Piccirillo, então aluna de doutoramento em Matemática na Universidade do Texas, decifrou o "nó de Conway", assim denominado pelo seu autor, o britânico John Horton Conway, professor em Cambridge (Reino Unido) e Princeton (Estados Unidos), que morreu no passado mês de abril vítima de Covid-19.

A solução foi publicada na prestigiada revista científica Annals of Mathematics, em março passado, e garantiu a Lisa Piccirillo o lugar de investigadora no MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts.

O problemas do nó de Conway esteve por resolver durante muito tempo e muitos matemáticos brilhantes debruçaram-se sobre ele sem conseguir resolvê-lo" , explicou à BBC Mundo o matemático Javier Aramayona, investigador da Universidade Autónoma de Madrid (UAM) e membro do Instituto de Ciências Matemáticas (ICMAT) de Espanha.

Um nó matemático é, resumidamente, uma curva fechada que não se autointersecta.

A ideia intuitiva que precisamos ter é imaginar uma corda que amarramos e da qual colamos as pontas. E o que estuda a teoria dos nós? As deformações que podemos fazer nessa corda. Ou seja, vemos como podemos torcer essa corda, envergá-la, esticá-la, comprimi-la... O que não podemos fazer é cortar a corda. Isso é proibido", exemplificou a matemática Marithania Silvero, do Instituto de Matemática da Universidade de Sevilha.