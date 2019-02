O grupo Media Capital, dono da TVI, fechou 2018 com resultados históricos no digital.

O número de visitas aumentou 20% em comparação com o ano anterior, enquanto o número de páginas vistas cresce 30%. O vídeo é um conteúdo determinante e o consumo cresceu 50 %.

A TVI conseguiu em dezembro alcançar a sua melhor marca no ranking nacional com mais de 2 milhões de utilizadores únicos, estando a disputar a liderança global, e com um avanço substancial sobre a concorrência direta, SIC e RTP.