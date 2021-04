O artista Luís Antero lançou um álbum pela editora francesa Elektramusic, no qual se inspira na primeira expedição científica à Serra da Estrela para fazer uma "representação aural" daquela região e dos sons que teriam sido escutados em 1881.

O trabalho sonoro, intitulado "1881 (pastagens sonoras 7)", é apenas uma de muitas viagens sonoras que Luís Antero, a residir em Oliveira do Hospital, fez até à Serra da Estrela, tendo o artista, nesta viagem, como base, a primeira expedição científica à Serra da Estrela, levada a cabo pela Sociedade de Geographia de Lisboa, contou à agência Lusa o paisagista sonoro.

Ao longo de quase 40 minutos, Luís Antero cria "uma representação aural" assente não apenas no seu conhecimento da Serra, mas ‘reimaginando’ os sons que os membros da expedição terão eventualmente escutado.

O trabalho divide-se em quatro momentos - "a chegada", "neve e gelo", "água e vento" e "o pastor e a partida" - e é também pontuado, para lá das gravações sonoras de campo, de música ambiental feita por Luís Antero.

Aquilo que tentei fazer foi uma representação acústica, sonora, da expedição, desde a saída de Lisboa, e por isso é que o trabalho começa justamente com o som do comboio. O que tentei fazer foi tentar perceber quais as paisagens sonoras que os membros da expedição encontraram quando chegaram cá", afirmou.