Já é costume ver mochilas portáteis carregadas de cerveja a servirem festivaleiros enquanto assistem a concertos. Mas e beber um cafezinho sem ter de furar pela multidão até à banca mais próxima? Vai ser possível e made in Portugal. Na terra e no espaço, se for preciso. A estratégia publicitária, pelo menos, é essa.

Andam pelos quatro pavilhões da Web Summit astronautas a tirar cafés. Na hora, sem máquinas ligadas à corrente. A Delta escolheu a cimeira tecnológica para fazer o primeiro teste. Nada como dar a palavra a quem anda no terreno, vestido a rigor, para explicar:

Esta é uma máquina de café expresso móvel. Não preciso de estar ligado a nenhuma fonte de energia para tirar um café. Aqui dentro da mochila tenho água aquecida e pressurizada [desenvolvida pelo Centro de Inovação do Grupo Nabeiro, a Diverge] e nesta máquina portátil tiro o café, com as cápsulas".

É só tirá-las do bolso, colocá-las no dispositivo et voilà: café quente na hora, sem o cliente mexer uma palha. Chama-se WALQ e, lá está, alude ao termo em inglês "walk", que significa caminhar. O café vai ter com a pessoa que o quer beber, onde ela estiver.

Agora a pergunta: mas para quê, se não preciso propriamente de uma máquina portátil em casa ou no trabalho, além de que há um café ou mais em cada esquina, em Portugal? A utilidade será outra: "A ideia é comercializar a máquina como um serviço, em festivais, em eventos desportivos ou de outro tipo".

Na Web Summit, ainda por cima, são à borla. Naturalmente com a adesão correspondente. A ideia é que o serviço possa ser contratado já no próximo ano, certamente a tempo dos festivais de verão.

Pipocas a 10 cêntimos

Muito requisitada durante o evento está a ser também uma máquina dispensadora de pipocas e outras doçuras. Pela gula, mas também pelo preço: 10 cêntimos. O pagamento tem de ser efetuado através de MB Way.