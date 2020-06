A máscara tornou-se um acessório praticamente obrigatório no quotidiano de todos nós. Assim que a Organização Mundial de Saúde declarou a doença Covid-19 como uma pandemia, os governos e as autoridades de saúde de todo o mundo instituiram como obrigatório o uso daquele utensílio.

Apesar disso, são várias as campanhas que descredibilizam a eficácia da máscara. Grande parte delas ocorre nas redes sociais, e é resultado da falta de confiança nas figuras políticas.

Nos últimos dias têm sido vários os especialistas que procuram fazer face a essas campanhas de desinformação, apresentando factos e experiências que demonstram qual a real diferença entre usar ou não a máscara.

Foi o que fez Rich Davis, diretor clínico de um laboratório de microbiologia. Através de uma publicação no Twitter, o especialista partilhou uma imagem em que dá conta da diferença entre a utilização da máscara ou não.Utilizando moedas como exemplo, Rich David espirrou, cantou, falou e tossiu duas vezes para cima dos objetos. Os resultados estão demonstrados na publicação, e mostram que a máscara faz mesmo diferença, sobretudo em caso de espirro ou de tosse.

Numa outra experiência, e juntando à máscara o distanciamento social, o especialista mostra que estas duas medidas, em conjunto, resultam numa propagação praticamente nula de bactérias ou de vírus. O cientista faz ainda a ressalva de que qualquer máscara resulta na experiência referida.

