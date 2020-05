O Google celebra esta quinta-feira o mbira, o instrumento musical do Zimbabué do antigo povo shona. O motor de busca alterou temporariamente o logotipo para mostrar um Doodle - alteração temporária do desenho para celebrar datas especiais, objetos ou eventos de relevo - com o mbira.

Com um jogo musical interativo, os internautas podem simular tocar num mbira, o instrumento que consiste numa placa de madeira à qual estão presas lamelas de metal, que são tocadas com os dedos.

Em África, há vários tipos de mbira e o instrumento é tocado tradicionalmente em festas ou cerimónias religiosas.

"Tampas de garrafa, conchas ou contas vibram para criar um zumbido quando se toca nas lamelas", explica o jogo musical do Google. "O mbira pode ser tocado por bandas de instrumentos elétricos no Zimbabwe".

Os internautas são convidados a participar no jogo que se divide em quatro capítulos, intercalando animação com os momentos em que é preciso deslizar o rato para tocar as notas no mbira.