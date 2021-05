A TVI continua a liderar no digital, pelo quarto mês consecutivo, segundo o ranking da Marktest. O conjunto de sites TVI, TVI24, TVI Player e SELFIE foram, no seu conjunto, os websites que mais portugueses alcançaram no mês de abril.

Juntando os restantes sites do Grupo (Maisfutebol, IOL, websites das rádios MCR, etc), o Grupo Media Capital fica também mais uma vez no topo da tabela.

“Esta confiança dos portugueses na preferência pelo universo de marcas e conteúdos TVI, TVI24, TVI Player e Selfie é para nós um orgulho que todos os dias levamos em conta quando decidimos o que produzir e destacar e levar aos utilizadores em todas as plataformas. Não é uma procura pela popularidade que nos trouxe até aqui, mas sim um enorme sentido de responsabilidade em produzir o que é relevante para cada tipo de públicos”, afirma Ricardo Tomé, Diretor Coordenador da MCD.