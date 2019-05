Um meteoro cruzou os céus ao largo da costa australiana e foi avistado a partir das cidades de Adelaide e Melbourne, esta terça-feira. A queda do objeto estelar motivou um enorme clarão, iluminando o céu durante breves momentos.

Em declarações aos meios de comunicação australianos, a população que pôde observar o fenómeno afirmou que o meteoro terá sido avistado por volta das 22:45 horas. Emily Jane não viu o objeto, mas mal soube das notícias acorreu às câmaras de vigilância da casa onde mora, comprovando o momento com “uma visão perfeita”.

O vice-presidente da Sociedade de Astronomia do Sul da Austrália, Paul Curnow, disse que o corpo celeste que se vê nos vídeos é “muito provavelmente um meteoro muito brilhante”, que cai na categoria que os cientistas apelidam de “bola de fogo”.

Uma "bola de fogo" forma-se quando a magnitude (intensidade do fluxo de radiação) do meteoro é superior à de um planeta. A magnitude mede o brilho de um corpo celeste. Quanto menor for o número, mais brilhante o corpo celeste se apresentará no céu. O sol, por exemplo, tem uma magnitude de -27, enquanto a magnitude de uma "bola de fogo" ronda os -4.

Curnow relembra que este tipo de acontecimentos só confirma que a Terra está numa “carreira de tiro” que é incontrolável.

Um meteoro é um objeto celeste formado por restos de asteroides, cometas ou planetas desintegrados e que alcança a superfície terrestre. Estes corpos variam de tamanho e forma.