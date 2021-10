A empresa Facebook, fundada por Mark Zuckerberg, mudou de nome para “Meta” e a internet já reagiu com fotografias, montagens, vídeos e muita criatividade.

Segundo o fundador, o nome foi inspirado no alfabeto grego e na palavra "meta", que significa "além".

"A única meta que reconhecemos", escreveu o autor Mitchell Clark, referindo-se ao ex- jogador de NBA, Meta World Peace (anteriormente conhecido como Ron Artest).

the only meta we acknowledge pic.twitter.com/xLkocXfWoV — love yo self (@MichellCClark) October 28, 2021

"Parem de tentar fazer o 'Meta' acontecer", pediu o produtor Adam Lance Garcia, usando uma fotografia de Regina George (interpretada por Rachel McAdams) no filme " Mean Girls " ( Giras e Terríveis).

stop trying to make meta happen pic.twitter.com/L3ZSckEAl0 — Adam Lance Garcia (@AdamLanceGarcia) October 28, 2021

O cientista Matt Blaze foi mais longe e fez uma referência às técnicas da CIA para extrair informações dos suspeitos de terrorismo, depois dos ataques de 11 de setembro: "r enomear o Facebook de Meta resolve o mesmo tipo de problemas que renomear a 'tortura' de 'interrogatório aprimorado'".

Renaming “Facebook “Meta” solves the same kinds of problems that renaming “torture” “enhanced interrogation” did. — matt blaze (@mattblaze) October 28, 2021

Também outras empresas aderiram ao movimento de "rebranding", como é o caso do restaurante de fast food Wendy.

Mudei o nome para Meat [carne] ", anunciou.

Changing name to Meat — Meat (@Wendys) October 28, 2021

Entre resolver os problemas da empresa e o mudar o seu nome, Mark Zuckerberg preferiu mudar o nome do Facebook.

Mark Zuckerberg anuncia entusiasmado a mudança vs a reação dos utilizadores a verem a mudança:

Zuckerberg: we are now called Meta! 💥🎉🥳 Everyone: pic.twitter.com/oVqvaTi65y — Matt Navarra (@MattNavarra) October 28, 2021

Em português, também foram feitos vários trocadilhos com a palavra "meta", desde os mais engraçados aos mais ousados.

Meta mesmo é conseguir terminar a faculdade pic.twitter.com/sOjxZqxMdX — Estaciando (@Estaciando) October 28, 2021

Facebook pagou um dinheirão pra reestudar toda a marca pra ela se chamar META, sinceramente. — Blan (@blancadmes) October 28, 2021

Esta mudança faz parte de uma estratégia de "rebranding" para enfatizar o desenvolvimento do mundo virtual e não se aplica às plataformas individuais. Ou seja, aplicações como o Facebook, Instagram e Whatsapp vão manter o mesmo nome. Apenas muda o da empresa-mãe que as detém.

