A NASA vai lançar uma missão para estudar um asteroide. Chama-se Psyche 16 e tem tanto metal precioso que, dividido de forma igual, tornaria bilionárias todas as pessoas na Terra. O asteroide poderá ter um valor de dez mil quatrilhões, escreve o Daily Mail.

O Psyche 16, avista pela primeira vez em março de 1852, tem cerca de 200 quilómetros de largura e vai ser objeto de estudo de uma missão da NASA com data de lançamento prevista para agosto de 2022. No entanto, a nave espacial apenas chegará ao asteroide em 2026.

Uma equipa de investigadores da califórnia criou um novo mapa de temperaturas para ajudar a NASA a estudar as propriedades da superfície do Psyche 16. Por norma, as imagens infravermelhas de uma rocha espacial fornecem apenas um fragmento de dados equivalente a um único pixel, mas os investigadores conseguiram uma resolução de 50 pixels, com a ajuda do ALMA - sigla do inglês Atacama Large Millimeter/submillimeter Array - um rádio-telescópio situado no deserto do Chile.

Esta rocha gigante orbita o Sol entre Marte e Júpiter e tudo indica que será parte de um núcleo de um planeta que falhou na sua formação.

Tracy Becker, cientista planetária do Southwest Research Institute no Texas, Estados Unidos, explicou à BBC que “o que torna o Psyche 16 único é que ele pode ser feito inteiramente de ferro e níquel". Mas, além destes, também pode conter platina e ouro.

A página oficial da NASA tem vários vídeos, mapas e imagens deste asteróide. Também no Youtube, a NASA tem divulgado os avanços desta missão como, por exemplo, os avanços da nave que irá rumar ao Psyche 16.