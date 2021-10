Jonny Kim, de 37 anos, tornou-se o primeiro astronauta da NASA americano-coreano. No entanto, para chegar ao patamar onde está hoje, teve de mudar três vezes de emprego, sair da sua zona de conforto e trabalhar muito.

Depois de terminar o ensino secundário, aos 19 anos, Jonny decidiu alistar-se na Marinha dos Estados Unidos.

Dentro da Marinha, fez principalmente parte dos SEAL, que são frequentemente deslocados pelo mundo em operações. Posteriormente, também foi Médico de Operações Especiais de Combate e sniper em 100 missões de combate, em dois destacamentos no Médio Oriente.

Mas tudo mudou, quando viu os seus amigos a morrer em combate. Jonny decidiu inscrever-se na Escola Médica de Harvard, onde se especializou em medicina de emergência, depois de ter tentado ajudar um amigo que tinha sido baleado na cara: "Não havia muito que eu pudesse fazer, apenas certificar-me de que a sua hemorragia não obstruía as vias respiratórias, certificando-se de que estava bem posicionado. Ele precisava de um cirurgião. Ele precisava de um médico e eu acabei por levá-lo a um, mas esse sentimento de impotência foi muito profundo para mim”, explicou, numa entrevista à revista Harvard Gazette.

It's hard to articulate the conflicting emotions Memorial Day brings for me. I'm immensely privileged & grateful for life, and mindful of those who lost theirs. Today, I reflect & remember the sacrifices of those who fell in service, particularly the twelve I dearly miss. pic.twitter.com/UVko4WkpME

Em junho de 2017, Jonny increveu-se na NASA e foi entretanto selecionado para o Grupo de Astronautas da NASA 22 entre mais de 18 mil candidatos.

Depois de dois anos de formação, no dia 10 de janeiro de 2020, tornou-se oficialmente um astronauta. Foi escolhido para servir na Expedição 65, que vai servir para aumentar a Estação Espacial Internacional.

Desde 2017 fez vários treinos, incluindo na área da robótica e da psicologia. É fluente em russo e tem experiência em práticas geológicas no campo.

A true privilege and honor to walk among the @NASA Astronaut Corps with my brothers and sisters. We know there are many qualified and deserving candidates out there - we're the lucky ones to represent humanity. Let's work towards a better future for our world and our children. pic.twitter.com/eUv8iSK7gn