Christina Kock está de volta à terra, após 11 meses na Estação Espacial Internacional (EEI). Nunca uma mulher tinha passado tanto tempo no espaço.

A astronauta da NASA completou uma missão-recorde de 328 dias, na qual teve oportunidade de sair, por duas vezes, da estação.

A cápsula Soyuz que transportava Christina Koch, juntamente com dois dos seus colegas na EEI - o comandante Luca Parmitano da Agência Espacial Europeia e Alexander Skvortsov da agência russa Roscosmos (que estiveram apenas 201 dias no espaço) - aterrou, nesta quinta-feira, no Kazaquistão, às 09:12.

.@nasahqphoto captured @Astro_Christina, @Astro_Luca and Alexander Skvortsov landing in the cold, snow-covered steppe of Kazakhstan and stepping out of the Soyuz crew ship under a clear blue sky. pic.twitter.com/17pfs9aBFa — Intl. Space Station (@Space_Station) February 6, 2020

À saída da cápsula, Christina Koch sorriu para as dezenas de pessoas que aguardavam os astronautas e levantou os polegares, num gesto traduzível como "está tudo bem".

Segundo responsáveis da agência espacial russa presentes no local, os três astronautas apresentaram-se em boa forma.

Depois de uns breves exames médicos, a equipa irá separar-se, com Christina Koch e Luca Parmitano a viajarem juntos até Colónia, na Alemanha, e Alexander Skvortsov a seguir diretamente para Moscovo. A astronauta norte-americana, de 41 anos, seguirá, depois, para Houston, no Texas, Estados Unidos.

Os cientistas vão agora analisar os efeitos no corpo de uma permanência tão longa no espaço, particularmente os efeitos no corpo de uma mulher. Este estudo reveste-se de grande importância para a NASA, numa altura em que prepara o regresso à Lua (programa Artemis) e a presença humana em Marte.