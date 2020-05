Pela primeira vez desde 2011, a empresa norte-americana SpaceX, de Elon Musk, prepara-se para lançar uma missão espacial tripulada, a partir do território dos EUA.

O lançamento do Falcon 9 está marcado para esta quarta-feira às 16:30, 21:30 hora de Portugal Continental.

Na missão 'Dragon Crew’, os dois astronautas experientes, Doug Hurley e Bob Behnken, chegarão à Estação Espacial Internacional (ISS) 19 horas após o lançamento e lá ficarão durante vários meses.

Tomorrow, @AstroBehnken & @Astro_Doug become the 1st humans to launch to the @Space_Station from American soil since the final space shuttle mission in 2011. Don’t miss our live coverage, including video from the @SpaceX Crew Dragon spacecraft!

Details: https://t.co/McKRZTW8rs pic.twitter.com/4CX64mc18f — NASA (@NASA) May 26, 2020

Tudo acontecerá dentro do previsto se as condições atmosféricas o permitirem. Caso contrário, o evento poderá só acontecer no próximo fim de semana.

SpaceX and @NASA completed a full rehearsal of launch day activities with @AstroBehnken and @Astro_Doug ahead of Crew Demo-2 pic.twitter.com/n3B2BBBmnq — SpaceX (@SpaceX) May 23, 2020

O lançamento do Falcon 9, que vai decorrer a partir do Kennedy Space Center da agência espacial norte-americana, na Flórida e vai poder ser acompanhado online, através do canal da NASA no Youtube, onde a emissão começa quatro horas antes do grande momento.

No local a acompanhar o lançamento estarão o presidente dos EUA, Donald Trump e o vice-presidente, Mike Pence.