O austronauta Alexander Gerst captou em vídeo, a partir da Estação Espacial Internacional, o momento em que uma nave deixa a Terra. As imagens impressionantes foram partilhadas esta quinta-feira pela Agência Espacial Europeia (ESA).

Através do vídeo, gravado em time-lapse, pode observar-se o aparelho russo Progress MS-10, que foi lançado da base de Baikonur, no Cazaquistão, no dia 16 de novembro, a atravessar a atmosfera terrestre e a entrar no espaço.

This is real. How a space ship leaves our planet, seen from ISS. / Dies sind echte Aufnahmen. Wie ein Raumschiff unseren Planeten verlässt – von der ISS aus gesehen. #Horizons Hi-Res: https://t.co/p0PeiITcWS pic.twitter.com/Mmpv5h3P21 — Alexander Gerst (@Astro_Alex) November 22, 2018

É precisa atenção para observar a nave especial, um ponto de luz a sair da órbita da Terra. É um aparelho não tripulado, que no trajeto mostra a curvatura da Terra.

“Isto é real”, escreveu o autor da filmagem ao partilhar o vídeo no Twitter. “É assim que uma nave deixa o nosso planeta, visto da Estação Espacial".

Esta missão, que começou no dia 16, não tem nome, tratando-se uma viagem de reabastecimento à Estação Espacial Internacional.