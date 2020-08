A TVI recuperou em julho o estatuto de meio de comunicação social português com maior alcance digital, ultrapassando títulos como o Correio da Manhã e o Jornal de Notícias.

De acordo com os dados do ranking NetAudience, o barómetro da Marktest para os media online, a TVI foi o meio de comunicação social português que mais portugueses contactou no digital em julho.

Em julho, a TVI alcançou 3,645 milhões de indivíduos, o que totaliza 42,6% da audiência medida em Portugal, conferindo à estação de Queluz de Baixo o primeiro lugar no ranking entre publishers. A TVI tem vindo a crescer de forma consistente desde o início de 2020, tendo sido julho o melhor mês do ano.

No mês em que o marketplace NONIO foi lançado no mercado, permitindo a qualquer marca anunciar de forma segmentada aos seus públicos em mais de 70 sites e apps com conteúdo premium e Brand safe, a rede Nonio mantém a liderança de reach nacional de qualquer plataforma, com 5,2 milhões de utilizadores em julho.

Ainda no digital, destaque também para o segmento desportivo e para a subida do site Maisfutebol à segunda posição do ranking, com 1,37 milhões de indivíduos alcançados em julho. O título da Media Capital aproxima-se, assim, do líder neste segmento, que alcançou 1,67 milhões de indivíduos.