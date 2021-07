Apesar da evolução tecnológica ter evoluído muito nos últimos 25 anos, há quem não resista a voltar aos velhos tempos, e até quem pareça pagar o que for preciso para por fim à nostalgia.

Foi o caso de um comprador de um leilão em Dallas, que adquiriu um jogo selado do Super Mario 64, de 1996, para a Nintendo, por 1,56 milhões de dólares (cerca de 1,31 milhões de euros), o que estabeleceu um novo recorde na negociação deste tipo de artigos.

Com esta compra bateu-se o recorde de valor pago por um único jogo de vídeo.

Segundo a casa de leilões Heritage Auctions, este foi um dos jogos mais bem-sucedidos da era, tendo sido também o primeiro a apresentar os gráficos em 3D.

Esta compra bate assim o recorde do jogo A Lenda de Zelda, que tinha sido batido na sexta-feira, depois de um comprador o ter adquirido por 870 mil dólares (perto de 730 mil euros).

🎉#HERITAGELIVE #WORLDRECORD!! Super Mario 64 - Wata 9.8 A++ Sealed, N64 Nintendo 1996 USA just sold for $1,560,000 at #HeritageAuctions, smashing previous mark of $870K, set Friday at Heritage for The Legend of Zelda! https://t.co/SUgiijkkzL#SuperMario #Nintendo #N64 #WATA pic.twitter.com/rHpTuZl95l