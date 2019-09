Um projeto da Nova School of Business and Economics (Nova SBE) sobre fake news recebeu uma bolsa europeia da entidade European Research Council, no valor de 1,5 milhões de euros, segundo um comunicado.

De acordo com a instituição, a bolsa foi atribuída à investigação ‘Fake News and Real People – Using Big Data to Understand Human Behaviour (FARE)’, da responsabilidade da professora associada e coordenadora do grupo de investigação em Data Science and Policy da Nova SBE, Joana Gonçalves de Sá.

Na mesma nota, a escola explicou que a docente “utiliza técnicas experimentais e computacionais (big data e sistemas da complexidade) no estudo do processo decisório”.

Esta verba irá permitir “que, durante os próximos cinco anos, Joana Gonçalves de Sá continue a desenvolver investigação multidisciplinar que avance a nossa compreensão sobre o processo de decisão e os erros que cometemos, usando a partilha de fake news como um modelo”, refere o comunicado.

Na mesma nota, Joana Gonçalves de Sá salienta que “apesar das informações falsas não serem novas na história da humanidade eventos recentes, desde o movimento anti-vacinação, até ao Brexit, levantam sérias preocupações sobre a sua influência actual e a manipulação a que estamos sujeitos”.

A professora refere ainda que a “revolução digital e a quantidade de informação" gerada pela "atividade 'online'” constituem uma oportunidade única para “estudar o comportamento humano a uma escala quase universal”.

No entanto, alerta, “este recente aumento da atividade on-line, aliado à baixa alfabetização digital, identificação individual de consumidores e os grandes lucros com as receitas de anúncios 'online', criaram uma tempestade perfeita para a epidemia das ditas notícias falsas (fake news), com consequências ainda desconhecidas”.

Esta investigação é “interdisciplinar”, de acordo com a Nova e ajudará a “orientar os atuais pedidos de ação emitidos por académicos, agências governamentais e não governamentais e pelas próprias plataformas de redes sociais”.

Vamos combinar técnicas de sistemas complexos e estudo de redes, modelos matemáticos de epidemiologia e teoria da psicologia do comportamento para tentar compreender como é que cada um de nós decide, a cada momento, partilhar ou não alguma informação”, explicou Joana Gonçalves de Sá.

Além disso, serão desenvolvidas técnicas que para “analisar dados individuais de uma forma ética e responsável”, referiu ainda a professora.