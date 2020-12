Começou esta quarta-feira, 2 de dezembro, a Web Summit, este ano num formato online devido à pandemia.

O primeiro-ministro esteve com Paddy Cosgrave, o fundador do evento, na sessão de abertura nos Paços do Concelho, bem como Fernando Medina, o presidente da autarquia lisboeta.

Esta edição conta com mais de 100 mil inscritos e cerca de 2.500 jornalistas acreditados para ouvirem oradores como Ursula Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, o fundador da World Wide Web, Tim Berners-Lee, Mark Cuban, dono dos Dallas Mavericks e investidor do programa Shark Tank ou até a atriz Gwyneth Paltrow, fundadora da plataforma Goop.

A Web Summit prolonga-se até dia 4 de dezembro e o calendário pode ser consultado aqui.