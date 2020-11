Toda a gente sabe a importância da segurança na internet, mas uns sabem mais do que outros. A empresa de cibersegurança NordPass publicou a lista das 200 passwords mais utilizadas pelos seus clientes, bem como quanto tempo é que demora para se decifrar algumas delas. Surpreendentemente, ou não, o topo da lista é encabeçado pelo famoso “123456”, que é a escolha preferencial de mais de 2,5 milhões de utilizadores, destronando assim o longo reinado do “12345”, que caiu para 8.º lugar.

A empresa de cibersegurança norte-americana, que oferece serviços de encriptação de passwords e serviços de anonimato online via VPN, mostra quantas vezes as passwords foram expostas e ainda o quão rápido é descodificar algumas das combinações mais utilizadas. Também é possível comparar a posição no ranking com o a lista do ano anterior.

A lista conta ainda com algumas das sequências mais conhecidas, como o “12345678”, “qwerty” ou “asdfghjkl”, mas também algumas novas adições, como é o caso da palavra portuguesa “senha”, que ocupa o décimo lugar.

As dez passwords mais populares foram escolhidas por 5,5 milhões de utilizadores.

É também possível verificar quantas vezes cada uma das passwords foi exposta e quanto tempo cada uma delas demora a ser descoberta. Oito das dez mais populares, demoram menos de um segundo a ficar expostas, como é o caso da maior parte das combinações de números. A única exceção no top 10 é a password que junta letras e números, como é o caso de "picture1", que faz com que o tempo de descodificação dispare para as três horas.

Top 20 das piores passwords e o seu número de utilizadores em 2020

123456 - 2.543.285 123456789 - 961.435 picture1 - 371.612 password - 360.467 12345678 - 322.187 111111 - 230.507 123123 - 189.327 12345 - 188.268 1234567890 - 171.724 senha - 167.728 1234567 - 165.909 qwerty - 156.765 abc123 - 151.804 Million2 - 143.664 000000 - 122.982 1234 - 112.297 iloveyou - 106.327 aaron431 - 90.256 password1 - 87.556 qqww1122 - 85.476

O que fazer se a minha pass estiver na lista

Perante a "insegurança" verificada com este tipo de passwords, é aconselhado o uso de passwords com termos “aleatórios, mas memoráveis" para evitar quebras de segurança. Faça aqui o quizz das boas práticas da cibersegurança do Centro Nacional de Cibersegurança para se certificar de que está protegido dos vários riscos que pode encontrar na internet.