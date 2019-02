Empresas como a Nestlé, a McDonalds e a Disney decidiram retirar anúncios do Youtube depois de um utilizador ter denunciado que há comentários pedófilos em vídeos com crianças e que a própria plataforma permite que estes vídeos sejam facilmente encontrados através do mecanismo de recomendações.

A polémica estalou com um vídeo de Matt Watson, divulgado no domingo, e que se tornou viral, tendo já ultrapassado os dois milhões de visualizações.

Vídeos de crianças a dar cambalhotas, a brincar em parques infantis, na praia ou a fazer ginástica são publicados diariamente pelos pais no Youtube e, à primeira vista, podem parecer inofensivos. Mas há vários perigos por detrás destas publicações, como explicou Watson.

Este utilizador encontrou dezenas de vídeos deste género - que são banais, sem qualquer conteúdo pornográfico - com comentários de pedófilos. Em alguns casos, estas contas apontam o momento do vídeo exato em que a criança fica, inadvertidamente, numa posição que equiparam a algo de natureza sexual. Noutros, pedem sugestões de vídeos semelhantes.

Mais, Watson explicou que através do mecanismo de recomendações do Youtube, estes utilizadores conseguem descobrir mais e mais vídeos deste género.

O vídeo de alerta partilhado por Watson no domingo tornou-se viral nas redes sociais e levou a que várias marcas, como a Nestlé, a Disney ou a McDonalds, retirassem anúncios da plataforma.

Perante a polémica, o Youtube assegurou, num comunicado divulgado na quinta-feira, que já tomou medidas para fazer face ao problema, nomeadamente através da eliminação de milhares de contas e canais associadas a estas práticas.

Tomámos medidas imediatas, eliminando contas e canais, informando as autoridades sobre estas atividades ilegais e não autorizando a elaboração de comentários em dezenas de milhões de vídeos que incluem menores de idade", vincou a empresa tecnológica.

"Qualquer conteúdo - incluindo os comentário - que ponha em perigo menores é horrível e temos políticas claras que o proíbem no Youtube", acrescentou o Youtube.