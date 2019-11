A vontade de combater as alterações climáticas também levou Shafik Mahomad a criar uma aplicação móvel para medir a pegada ecológica de cada um.

A ECO2BLOCKS é uma startup portuguesa que nasceu da vontade do criador, Pedro Humbert, de tornar a construção civil num negócio mais sustentável. Assim, Pedro desenvolveu, juntamente com colegas da Universidade da Beira Interior, uma forma inovadora de reutilizar os resíduos industriais e torná-los em materiais de construção.

Na Web Summit, a TVI encontrou dois projetos inovadores 100% portugueses que prometem vingar no mercado, ao mesmo tempo que ajudam a salvar o ambiente.

