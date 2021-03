Uma equipa de engenheiros norte-americanos quer construir uma arca lunar subterrânea, cheia de milhões de amostras de sementes, espermatozóides e óvulos de espécies da Terra para fornecer um backup genético para o planeta Terra, no caso de um cenário de "Juízo Final".

A proposta dos cientistas da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, é uma autêntica "apólice de seguro global moderna" para 6,7 ​​milhões de espécies da Terra, criogenicamente preservada e escondida dentro de uma série de cavernas e túneis sob a superfície da lua.

De acordo com a equipa, o cofre poderia proteger os materiais genéticos no caso da "aniquilação total da Terra", que seria desencadeada por uma grande queda na biodiversidade - mas não é assim tão simples construir este bunker.

"A Terra é naturalmente um ambiente volátil", começou por destacar o investigador Jekan Thanga, professor de engenharia aeroespacial e mecânica da Universidade do Arizona, em comunicado citado pela CNN.

Como humanos, tivemos um alerta há cerca de 75.000 anos com a erupção supervulcânica de Toba, que causou um período de arrefecimento de 1.000 anos e, de acordo com alguns, alinhado com uma queda estimada na diversidade humana. Isto porque a civilização humana tem uma pegada tão grande, que se entrar em colapso, poderá ter um efeito negativo em cascata sobre o resto do planeta", explicou o especialista.

Esta não é uma ideia completamente pioneira, uma vez que já existem "Cofres do Juízo Final" semelhantes na Terra: O Cofre de Sementes Global, por exemplo, é lar de pouco menos de 1 milhão de amostras de sementes e está localizado numa ilha remota em Svalbard, um arquipélago localizado entre a Noruega e o Pólo Norte.

Os investigadores frisam ainda que o projeto depende de avanços na tecnologia crio-robótica - para serem criopreservadas, as sementes devem ser arrefecidas a menos 292 graus Fahrenheit, enquanto as células-tronco devem ser armazenadas a menos 320 Fahrenheit. Mas a equipa diz que, nessas temperaturas, as peças de metal da base podem congelar, emperrar ou soldar a frio.

Os cientistas também ainda não sabem como é que a falta de gravidade pode vir a afetar as sementes preservadas ou como esta vai comunicar com uma base terrestre.

Por outro lado, descobriram uma rede de cerca de 200 tubos de lava sob a superfície da lua em 2013, formada quando fluxos de lava derreteram através da rocha macia para formar túneis subterrâneos há mil milhões de anos.

Ainda assim seriam necessários 250 lançamentos de foguetões para transportar cerca de 50 amostras de cada uma das 6,7 milhões de espécies até a Lua.