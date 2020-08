Um asteroide vai aproximar-se da Terra na véspera das eleições presidenciais norte-americanas.

De acordo com a NASA, está previsto que o objeto celestial, conhecido como 2018VP1, se aproxime da Terra no dia 2 de novembro. O asteroide foi identificado, pela primeira vez, em 2018 pelo Observatório Palomar, na Califórnia.

A NASA diz que há três potenciais impactos, mas “com base em 21 observações que abrangem 12.968 dias”, a agência determinou que nenhum deles terá um impacto profundo.

Segundo os dados avançados pelos especialistas, as hipóteses de o asteroide atingir a Terra são de apenas 0,41 por cento.

O objeto, que tem apenas dois metros de diâmtero, deverá passar até 420 quilómetros do planeta.

