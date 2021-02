A sonda "Hope", dos Emirados Árabes Unidos, enviou a primeira imagem de Marte alguns dias depois de entrar em órbita à volta do planeta vermelho, anunciou este domingo a agência espacial daqueles países.

Segundo a agência de notícias francesa AFP, a imagem foi conseguida na quarta-feira, um dia depois de os Emirados conseguirem colocar a sonda "Amal", que em árabe significa Esperança, na órbita de Marte, tornando-se o primeiro país árabe a fazê-lo.

A missão Mars dos Emirados captou a imagem do maior vulcão do sistema solar, Olympus Mons, emergindo à luz do sol da madrugada ", cita a AFP.

O momento foi também assinalado pelo emir do Dubai e primeiro-ministro do país, Mohammed ben Rached al-Maktoum, através da rede social Twitter: "A primeira imagem de Marte tirada pela primeira sonda árabe da história", escreveu.

من ارتفاع ٢٥ ألف كم عن سطح الكوكب الأحمر .. أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ



The first picture of Mars captured by the first-ever Arab probe in history, 25,000 km above the Red Planet's surface pic.twitter.com/Qgh2Cn3JPF