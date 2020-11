A migração da frequência da TDT, essencial para o arranque do 5G, na Área Metropolitana de Lisboa (AML) começa na próxima segunda-feira, com início em Palmela, divulgou hoje a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).

O processo deverá estar terminado em 07 de dezembro.

A migração da TDT (plataforma de televisão gratuita) tinha sido suspensa em 13 de março, na sequência da pandemia de covid-19, quando estavam a ser alterados os emissores da AML.

Quanto se procedeu à retoma do processo de migração, em agosto passado, os emissores que servem a Área Metropolitana de Lisboa foram recalendarizados para meados deste mês, recorda a Anacom.

A Anacom criou uma linha telefónica de apoio gratuita - 800 102 002 -, que funciona todos os dias entre as 09:00 e as 22:00, que visa esclarecer dúvidas sobre a migração e ajudar na sintonia da televisão.

Caso não seja possível resolver a situação por telefone, a Anacom agendará uma visita a casa, com técnicos seus e de forma gratuita.

Para divulgar este processo, que visa libertar a faixa dos 700 MHz, necessária à implementação do 5G, a Anacom tem feito reuniões por todo o país com as Comunidades Intermunicipais de Municípios (CIM), de modo a dar a conhecer às câmaras municipais as medidas que adotou para apoiar a população a fazer a migração", refere o regulador liderado por João Cadete de Matos.