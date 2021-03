Alemanha, Bélgica, França ou Suécia são apenas alguns dos países que já voltaram atrás na recomendação relacionada com a vacina contra a covid-19 desenvolvida pela AstraZeneca, cuja administração tinha sido desaconselhada aos utentes maiores de 65 anos.

Em causa está a falta de conhecimento científico sobre quais os verdadeiros efeitos da vacina na população mais idosa, que não foi incluída nos ensaios clínicos. Mas após terem sido realizados novos estudos, são muitos os países que estão a atualizar a recomendação.

A mesma recomendação foi seguida pela Direção-Geral da Saúde, estando em prática em Portugal desde 8 de fevereiro.

Na semana passada, e depois de o Centro Europeu para o Controlo e Prevenção de Doenças ter revelado que Portugal já tinha administrado 30 doses de vacina da AstraZeneca a maiores de 70 anos, o especialista em vacinação do Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa (IMM), Miguel Prudêncio afirmava não estar preocupado com a administração da vacina da AstraZeneca em cidadãos maiores de 65 anos.

Segundo o especialista, o surgimento de novos dados, que comprovam a segurança do produto naquela faixa etária, apontam que os reguladores e autoridades devem rever as atuais recomendações em breve. Aliás, a Agência Europeia do Medicamento já o fez.

É possível dizer com segurança que a vacina [da AstraZeneca] é eficaz nestas idades", afirma Miguel Prudêncio.

Isto foi o que foi dito há uma semana, mas até agora a norma mantém-se. Contactados pela TVI, Direção-Geral da Saúde e Infarmed, que estão responsáveis pela norma, não responderam.

A vacina da AstraZeneca está a ser utilizada no Reino Unido sem quaisquer restrições, tendo sido aprovada no país ainda em 2020, no dia 30 de dezembro, mais de um mês antes de ser aprovada na União Europeia.

Em sentido contrário, os Estados Unidos só prevêm a aprovação desta vacina em meados de abril.