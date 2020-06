A pandemia de Covid-19 obrigou quase toda a gente a mudar os seus hábitos. Do uso da máscara, à distância social, à desinfeção das mãos, vários pequenos gestos tiveram de entrar nas nossas rotinas para evitar a propagação do vírus. No entanto, levar as mãos ao rosto continua a ser, para muitas pessoas, um gesto difícil de contrariar.

Foi com essa ideia em mente que a Jet Propulsion Lab da NASA criou um colar vibratório para ajudar a alterar esse hábito para ajudar o combate à Covid-19.

Uma equipa de três pessoas desenvolveu o PULSE, um colar com um sensor de proximidade com um alcance de 12 polegadas, que é ativado todas as vezes que uma pessoa começa a levar aos mãos ao rosto, emitindo uma vibração. Quanto mais próximas do rosto estiverem as mãos, mais intensas são as vibrações produzidas.

A boa notícia é que o design do PULSE é open-source, ou seja, gratuito. Qualquer pessoa pode aceder à lista de peças, arquivos STL e instruções de montagem e, se tiver uma impressora 3d, produzir o seu próprio colar.

A NASA sublinha que, apesar de o objeto ajudar a evitar a propagação da Covid-19, deve ser utilizado em conjunto com as outras medidas de segurança, como usar máscaras, lavar as mãos e manter a distância social.