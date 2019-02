Depois de, em novembro, o Instagram ter anunciado que ia reduzir o número de contas "não autênticas", esta quarta-feira, milhões de atualizadores depararam-se com uma redução drástica no número de seguidores nas contas. E, apesar de ainda não haver confirmação oficial, a culpa pode mesmo ser das contas falsas.

"Todos os dias vemos mais e mais parcerias entre criadores e negócios. (...) Para assegurar que essas parcerias continuam a proporcionar experiências reais e interações genuínas, vamos remover os gostos "não autênticos", seguidores e comentários de contas que usam aplicações de terceiros para gerar gostos falsos, seguidores e comentários que violam os nossos Termos de Utilização", lê-se no comunicado de 19 de novembro.

Para alertar os seguidores do que ia acontecer, o Instagram publicou mesmo um aviso na aplicação onde alertava que deviam mudar a password porque tinham partilhado a senha com uma aplicação que fazia aumentar a audiência da conta.

O aviso do Instagram

Quase três meses depois, parece que a limpeza começou e, esta quarta-feira, milhões de seguidores desapareceram. Perante a quebra nas contas, muitos utilizadores recorreram ao Twitter para se queixar.

📷 February 12: Over 2 million followers have disappeared from Selena Gomez’s Instagram account. An hour ago it was 145 million+. pic.twitter.com/q9Pcdz0Akx — Selena Gomez News (@SGomezNewsCOM) 13 de fevereiro de 2019

How did i loose 30 followers on Instagram?? Is it glitching?! #instagramdown — papaya 🍍 (@_itsayaxopapaya) 13 de fevereiro de 2019

anyone else lose hella followers on IG at once? I lost 32k in seconds... @instagram what’s up with that??? — Princeton Perez (@theoneprinceton) 13 de fevereiro de 2019

anyone else losing instagram followers? i just lost 8k... — CURBI (@CurbiOfficial) 13 de fevereiro de 2019

Does Instagram ever like... clean out your following of bots or spam? I just hit 9k today and was so stoked to be closer to 10k so I can utilize the swipe up element, then lost 280 followers in all of one “refresh” and now I’m sad ☹️ — Hannah Stoutamyer Ⓥ (@hannahbeefit) 13 de fevereiro de 2019

O Instagram já disse que está a par "do problema que está a causar uma mudança no número de seguidores", mas não explicou se se trata oficialmente de uma purga ou de um bug, como alguns utilizadores especulam (e esperam) que seja. Mas garantiu que está a ser resolvido.