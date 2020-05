A pandemia mundial causada pela Covid-19 veio acompanhada por um aumento exponencial de desinformação e notícias falsas, um fenómeno que se propaga, maioritariamente, nas redes sociais.

De acordo com o site The Verge, o Twitter está a controlar todas as partilhas que contenham conteúdos enganosos e que ponham em risco a saúde dos utilizadores da rede social. No último mês, foram apagados 2.230 tweets.

We have broadened our guidance on unverified claims that incite people to engage in harmful activity, could lead to the destruction or damage of critical 5G infrastructure, or could lead to widespread panic, social unrest, or large-scale disorder.

Ainda assim, a empresa alerta que não vai apagar todos os tweets, e apela aos utilizadores que façam publicações com sentido de responsabilidade.

Content that increases the chance that someone contracts or transmits the virus, including:

- Denial of expert guidance

- Encouragement to use fake or ineffective treatments, preventions, and diagnostic techniques

- Misleading content purporting to be from experts or authorities