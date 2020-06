A Coca-Cola é uma das últimas marcas de renome a entrar num boicote à rede social Facebook. Grandes empresas estão a suspender a publicidade naquela plataforma, como meio de protesto contra aquilo que dizem ser a inação da companhia em relação à desinformação e ao discurso de ódio.

Segundo a Bloomberg, este tipo de bloqueio pode representar uma quebra nas receitas do Facebook avaliada em sete mil milhões de dólares (mais de seis mil milhões de euros).

O movimento surgiu na sequência do lançamento da hashtag #StopHateforProfit, impulsionada pela Liga Antidifamação e pela Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor.

O propósito era chamar a atenção dos grandes grupos económicos para que estes parassem a publicidade no Facebook, como veio a acontecer.

A Unilever foi uma das primeiras grandes empresas a anunciar o boicote ao Facebook. A multinacional, com sede em Londres, detém marcas como a Ben & Jerry's, a Lipton ou Rexona. A decisão, anunciada a 26 de junho, baseia-se na intenção de "construir um ecossistema digital seguro e fiável".

O boicote, que também abrange as redes sociais Instagram e Twitter, estende-se até ao final do ano de 2020.

We have taken the decision to stop advertising on @Facebook, @Instagram & @Twitter in the US.



The polarized atmosphere places an increased responsibility on brands to build a trusted & safe digital ecosystem. Our action starts now until the end of 2020.https://t.co/flHhKid6jD pic.twitter.com/QdzbH2k3wx