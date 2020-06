A rede social Facebook começou esta quarta-feira a partilhar informação sobre Portugal e outros países no mapa de sintomas da Covid-19, lançado em abril apenas para os Estados Unidos da América (EUA), que resulta de inquéritos aos seus utilizadores.

A empresa dirigida por Mark Zuckerberg começou a pesquisar os sintomas da Covid-19 nos EUA no início de abril, como parte de um projeto de pesquisa da universidade Carnegie Mellon, em Pittsburgh, no estado da Pensilvânia, e até ao momento do seu lançamento, em 20 de abril, uma média de 150 mil pessoas por dia estava a responder à pesquisa.

De acordo com a informação disponibilizada na página da internet do projeto, o mapa da covid-19 passa agora a mostrar resultados internacionais da pesquisa de sintomas, incluindo Portugal, bem como um conjunto de dados que informam sobre a resposta do setor público à doença em todo o mundo.

São também agora disponibilizados dados de mobilidade adicionais, que mostram as taxas de redução de mobilidade nas diferentes comunidades.

O mapa atualizado mostra ainda os padrões de viagem entre países e estados dentro do mesmo país, “para ajudar investigadores e as Organizações Não Governamentais a perceberem como as viagens de longa distância continuam a impactar a disseminação da Covid-19”.

A pesquisa, que é voluntária, aparece para os internautas no topo do canal de notícias da rede social, surgindo aí perguntas sobre o estado de saúde e os sintomas habitualmente associados ao novo coronavírus, como tosse seca e febre.

Numa entrevista ao meio ‘online' especializado em tecnologia The Verge na altura do lançamento do mapa de sintomas em território norte-americano, o diretor executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, defendeu esta forma de estimar o número de casos como uma alternativa aos números oficiais, caso os governantes tenham interesse em esconder informações ou disfarçar a dimensão da pandemia.

Alguns governos não estão especialmente interessados em que o mundo saiba quantos casos existem ou saiba como o coronavírus se está a espalhar pelos seus países. Portanto, obter dados sobre isso é muito importante", realçou o também cofundador do Facebook.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 380 mil mortos e infetou quase 6,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Mais de 2,7 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.436 pessoas das 32.895 confirmadas como infetadas, e há 19.869 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.