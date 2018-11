O Facebook está em baixo um pouco por todo o mundo e os utilizadores estão a usar outras redes sociais para expressarem a insatisfação. Ainda não se sabem as razões para o site não estar a funcionar.

No Twitter, são várias as partilhas com as queixas.

Any one else having issues with Facebook? Is it down? — Frank Hood (@rocketoperator) November 12, 2018

@facebook what's up? Are you down? How long? — Marie Williams (@rereindc) November 12, 2018

So Facebook is down #facebookdown — Christi Long (@christilong2017) November 12, 2018

Neste momento, vários utilizadores queixam-se de, ao tentarem entrar no Facebook, aparecer apenas uma mensagem de erro.