As redes sociais Facebook, Instagram e WhatsApp estiveram em baixo esta manhã.

Em Portugal, as redes sociais de Mark Zuckerberg falharam durante cerca de 20 minutos, mas a situação encontra-se já restabelecida.

Em causa esteve o acesso às aplicações e a comunicação entre os utilizadores.

No Twitter, que não registou qualquer problema, as falhas no WhatsApp são o assunto do momento, com quase 200.000 tweets.

Segundo o site Downdetector, onde os utilizadores podem sinalizar falhas em vários serviços, como as redes sociais, entre as 11:40 e o meio-dia, aproximadamente, foram reportadas 2.367 falhas no Facebook, 2.012 no Instagram e 1.753 no WhatsApp.